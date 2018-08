Heftige Unwetter im südlichen Niederösterreich

Die prognostizierte Kaltfront mit Regen hat das südliche Niederösterreich erreicht: Am frühen Freitagnachmittag schüttete es im Wechselgebiet wie aus Kübeln, Platzregen führte zu Überschwemmungen, Blitzschläge zu abgebrochenen Ästen und Bränden. In Kirchberg am Wechsel kam es bei einem Bachdurchlass zu einer Verklausung, das Gewässer wurde durch die Verstopfung zum reißenden Fluss, trat über die Ufer und schoss über die Straße.

Im letzten Moment konnten Häuser vor Wassereintritten geschützt werden. "Die Feistritz führte

innerhalb kurzer Zeit Hochwasser und erreichte einen Pegelstand von 205 cm", heißt es vom Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen.

Waldbrand wegen Blitzeinschlag

Auch in Edlitz musste die Feuerwehr zu einer Vermurung auf der B55 zwischen Edlitz und Schauerberg ausrücken. Im Ramergraben kam es nach einem Blitzeinschlag zu einem Waldbrand.

Mittlerweile ist die Unwetterfront ins Burgenland abgezogen, die Florianis arbeiten an der Beseitigung des Chaos.

