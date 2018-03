Bezirk Krems 13. März 2018 11:19; Akt: 13.03.2018 11:25 Print

Heißes Wasser: Frau erlitt schwere Verbrennungen

Unglück in Gföhl am Dienstagvormittag: Eine Frau zog sich schwere Verbrennungen zu, wurde per Helikopter ins Wiener AKH geflogen.