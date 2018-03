Heimskandal: Bursch taucht bei Räumung unter

Noch einen Tag vor der Präsentation der Ermittlungsergebnisse der von Landesrat Franz Schnabl (SP) einberufenen Sonderkommission ging es am Mittwoch in der Causa „Heimskandal“ Schlag auf Schlag: Wegen des Verdachtes der psychischen und physischen Gewalt wurden 16 Jugendliche aus den Heimen Ebenfurth (Wr. Neustadt), Jaidhof (Krems) und Sitzendorf (Hollabrunn) in Einrichtungen des Landes NÖ untergebracht. Einer der Teenager nutzte die Gunst der Stunde und tauchte im Zuge der Räumungsaktion unter.

Wie berichtet soll es in nö. Heimen zu fragwürdigen Strafen (Grashalme zählen, kalt abduschen) und Misshandlungen gekommen sein, der Fall wurde von den Grünen NÖ im Oktober aufgegriffen, kam Ende November an die Öffentlichkeit. Mitte Jänner hatte ein 18-Jähriger ein Mordkomplott gegen einen Geschäftsführer geschmiedet gehabt, wurde verhaftet.

Heim versteht Vorgang nicht

Die Pressesprecherin der Heime zu "Heute": Kurz vor 7.30 Uhr haben Mitarbeiter des Landes NÖ, GS6 an den Standorten Ebenfurth, Jaidhof und Sitzendorf an der Schmida an der Tür geläutet. Sie haben Bewohnern und TG-Mitarbeitern unangekündigt mitgeteilt, dass alle Kinder heute ausziehen müssen. Auf die Frage „Warum?“ haben sich die handelnden Personen auf den Bericht der Sonderkommission berufen. Wir haben mit der Sonderkommission monatelang sehr kooperativ zusammengearbeitet. Bis zur Stunde haben wir den Endbericht der Sonderkommission nicht gesehen bzw. durften auch keine Einsicht halten."

Helga Krismer (Grüne) fühlt sich zu Recht bestätigt: "Am 8. Oktober 2017 wurden die Grünen Niederösterreich auf ein Facebook-Posting eines Psychotherapeuten aufmerksam, der um Hilfe für einen Jugendlichen bat. Der Jugendliche sei obdachlos (musste im Auto schlafen), nachdem er einer Jugendeinrichtung verwiesen wurde. Das war der Beginn einer Recherche, die Verdachtslagen zutage brachte. Bei Kinder- und Jugendschutz gibt es keine Kompromisse. Ich sah hier ein Versagen der Landesregierung und nur das Aufzeigen der Grünen NÖ hat diese Vorgänge ans Licht gebracht."

(Lie)