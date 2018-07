Herrl weg: Hund fünf Tage allein in Wohnung - gerettet

Unfassbares Tierdrama in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck): Der Tierhalter fuhr am Freitag einfach weg, ließ „Michael“ (Anm: englisch ausgesprochen) einfach in der Wohnung zurück. Der Futternapf wurde zwar gefüllt, am Dienstag - also am fünften Tag – alarmierten aufmerksame Anrainer aber die Feuerwehr und die Behörden.

Die Feuerwehr Bad Deutsch-Altenburg brach die Türe auf, drinnen saß todtraurig der elf Jahre alte Mischlingshund Michael. Am Futter war bereits Schimmel, das Fressen hat der am Boden zerstörte Michael nicht angerührt. Die Amtstierärztin reagierte sofort, der Hund kam ins Tierheim Bruck. Johann Friedrich vom Tierheim Bruck: „Michael ist so ein lieber, braver Hund.“

Da es offenbar nicht der erste Vorfall war, wird jetzt ein Hundehalteverbot gegen den Besitzer geprüft.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)