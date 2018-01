Herzige Kälber-Drillinge sorgen für eine Sensation

Triple Jackpot für Kuh Emanuela: Das Rind brachte drei gesunde Kälber zur Welt. Das alleine ist schon eine Sensation, denn Drillingsgeburten kommen bei Kühen selten vor. Aber es gibt noch eine Besonderheit: Die Kälbchen haben das gleiche Geschlecht - es sind alles Mädchen.

Emily, Elfi und Elena sind gesund und erkunden schon fleißig den Stall der Familie Rosenbaum aus Rohrbach (Lilienfeld). Gemeinderat Thomas Rosenbaum ist sehr stolz auf sein Trio. Überhaupt dürfte dort ein besonders fruchtbarer Boden sein.



Familie Rosenbaum ist stolz auf ihr Trio

Acht Mal gab es bereits Zwillinge im Kuhstall. Drillinge bis dato noch nicht. Die Kälbchen werden derzeit noch per Hand aufgezogen. Auch um Mitternacht muss Landwirtin Heidi zu dem Trio in den Stall. "Aber die Mühe ist es wert, wir lieben unsere Tiere", so die "menschliche" Mama. Tochter Anna ist auch ganz vernarrt in ihre Dreiercombo. Bei der Geburt wogen die Mädels 23, 26 und 29 Kilo und sind brav am zunehmen.



(hot)