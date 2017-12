Herzlos: Zwei Kaninchen in einem Karton ausgesetzt

Das nächste Weihnachtspaket ist eingetroffen! Zwei Kaninchen wurden vor dem Garten einer Tierschützerin in Aschbach ausgesetzt. Beide Tiere konnten gerettet werden. Sie werden jetzt von den Pflegern des Tierschutzvereins Ybbstal versorgt.

"Man kann sich nur mehr schämen für manche Mitmenschen. Der Tierschutzverein Ybbstal ist rund um die Uhr damit beschäftigt, ausgesetzten und armen Tieren einen zumindest vorübergehenden Unterschlupf zu geben", heißt es seitens des Tierschutzvereins Ybbstal.

Erst vor wenigen Tagen gab es ein Tierdrama in Waidhofen an der Ybbs: In Eiseskälte setzte ein Unbekannter sechs Welpen in einer Schuhschachtel aus. Die Kleinen konnten gerettet werden ("Heute" berichtete).

