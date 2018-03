Herzstillstand! Mutter muss Tochter reanimieren

Dramatische Szenen in Ebreichsdorf am frühen Sonntagnachmittag: Ein rund 10jähriges Mädchen kollabierte vor den Augen der Mutter in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) - Herzstillstand. Die Frau begann vorbildhaft mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, die dann von der Rettungsmannschaft und Notarzt-Crew fortgesetzt wurden und dazu beitrugen, dass das Herz der Kleinen vor Ort wieder zu schlagen begann.

Die Schülerin wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophours 3 aus Wiener Neustadt auf die Kinderintensivstation des Wiener SMZ Ost Krankenhauses geflogen.





(Lie)