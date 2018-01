Hier freut sich Mikl-Leitner mit Tochter über Wahlsieg

Schon beim Gang zur Wahlurne in Klosterneuburg nahm sie ihren Gatten Andreas, Töchterchen Anna (16) und Hund Milou mit. Die ÖVP Niederösterreich-Chefin hat noch eine zweite Tochter: Larissa (11).

Anna war es auch, die mit ihrer Mama Hand drückte, als die Ergebnisse in der ÖVP-Zentrale eintrudelten. Fotos zeigen die 53-Jährige eng umschlungen mit Anna, beide in Pastellfarben gekleidet.

Mikl-Leitner selbst wuchs als eines von vier Kindern (sie hat eine Zwillingsschwester) in Großharras im Weinviertel auf, die Eltern betrieben ein Kaufhaus. Nach der HAK studierte sie Wirtschaftspädagogik. Fünf Jahre nach ihrem Uni-Abschluss kam sie zur ÖVP-Niederösterreich, wo sie zur Landesgeschäftsführerin aufstieg. Mikl-Leitner saß auch im Nationalrat und acht Jahre in der Landesregierung ehe sie ins Innenministerium kam – und führt nebenbei den ÖAAB an.

„Ich habe ganz klar gesagt, dass diese Landtagswahl meine erste Wahl ist und dass ich unsere niederösterreichischen Landsleute um einen Vertrauensvorschuss bitte", so Mikl-Leitner nach derWahl. "In den letzten Tagen sind wir bei Umfragen immer bei 45% gelegen, deshalb ist der Vertrauensvorschuss überwältigend. Ich möchte allen Wählerinnen und Wählern, die die Volkspartei Niederösterreich und damit das Miteinander gewählt haben, danken. Das Miteinander hat heute eine kräftige Stimme bekommen. Mir war es wichtig einen kurzen intensiven Wahlkampf zu führen – dieser ist nun vorbei und daher geht es morgen gleich mit der Arbeit für Niederösterreich weiter – im Miteinander."

Auf die Frage nach einer Kooperation mit anderen Parteien sagte sie: "Es gilt das, was ich vor der Wahl gesagt habe, ich werde die Zusammenarbeit mit allen Parteien suchen - ich bleibe aber auch dabei, wenn es um die Person Landbauer geht, dass jemand der unserem Land schadet, kein Partner sein kann“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.



