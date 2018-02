Hier steigen die besten Superbowl Partys in NÖ

Die große Frage, die sich am Sonntag, den 4. Februar, stellt ist: Schafft NFL-Superstar Tom Brady von den New England Patriots die Sensation und holt sich seinen sechsten (!) Superbowl-Sieg?

Seine Herausforderer, die Philadelphia Eagles rund um Quarterback Nick Foles, werden jedenfalls alles daran setzen, Brady die Party zu vermiesen.

Wer sich das Spektakel des Jahres inklusive Halftime-Show von Justin Timberlake live über die Fernseh-Screens ansehen möchte, hat in Niederösterreich heuer vermutlich mehr Möglichkeiten als je zuvor.

"Heute" hat sämtliche Veranstaltungen und ihr Programm durchforstet. Hier eine Auswahl:

St. Pölten

Die St. Pölten Invaders laden zur größten Superbowl Party in der Landeshauptstadt. Die spektakuläre Location: Das Hollywood Megaplex. Ab 21 Uhr gibt's ein All you can eat-Buffett, Freibier von Egger sowie ein großes Gewinnspiel. Zur Primetime wird dann Daumen für das Lieblingsteam gedrückt. Tickets gibt's an der Kinokassa ab 25 Euro.

Mistelbach

Die Band "Skolka" (Anm.: Mischung aus Ska und Polka in weinviertlerischem Dialekt) lädt ab 18 Uhr zur Weinviertel Superbowl Party in den Mistelbacher Stadtsaal. Die Lokalmatadoren, die Weinviertel Spartans, kümmern sich beim Event um die Drinks, auch Cheerleader, Burger & Co. gibt es. Achtung: Kein All you can eat. Tickets gibt's ab 15 Euro.

Sieghartskirchen

Die Superbowl Party der Air Force Hawks vom österreichischen Bundesheer steigt ab 20.30 Uhr im Kulturpavillon in Sieghartskirchen (Tulln). Es gibt All you can eat, alkoholfreie Drinks sind ebenfalls im Ticketpreis inkludiert. Weiters: Eine Selfie-Box, Tombola und ein Shuttle Service. Tickets: 34 Euro.

Amstetten

Im Gasthaus Winter in Amstetten feiern die Amstetten Thunder ihre Party. Bei warmem Buffett ab 21 Uhr wird gemeinsam Daumen gedrückt. Tickets ab 15 Euro.

Fischamend

Das Unikat in Fischamend (Bruck/Leitha) wird am Sonntag zum Revier der Carnuntum Legionaries. Ab 20 Uhr gibt es All you can eat, Cheerleader, Maskottchen und eine Charity Tombola. Tickets: 25 Euro.

Wien

Die Superbowl Party der Vienna Vikings im Vienna Marriott Hotel ist seit Jahren ein Fixpunkt – inklusive All you can eat & drink, LED-Walls und Großprojektionen.

Die Danube Dragons feiern ab 21 Uhr in der Admiral Arena im Prater Wien. All you can eat & drink, Partymusik und ein Aufritt der Premium Dancers erwartet die Gäste.

(nit)