Hier wird der St. Patrick's Day gebührend gefeiert

Auch Niederösterreich färbt sich heute grün: Der St. Patrick's Day wird in zahlreichen Pubs gefeiert - mit allem was dazugehört. Und das ist vorwiegend grün.

Sankt Pölten



Im Warehouse wird es zu Ehren des Hl. Patrick punkig – mit lokalen Bands und Getränkespecials.

Wiener Neustadt



In Mary's Coffeepub wird der St. Patrick's Day richtig zelebriert, seit Donnerstag ist das Bier bereits grün gefärbt, am Samstag gibts ebenso wie am Tag zuvor Live-Musik.

Klosterneuburg



Im Golden Harp Irish Pub steht ebenfalls die Live-Musik im Vordergrund. Natürlich gibt es auch jede Menge "Green Beer", "Irish Cream" und "Green Jameson".

Krems



Im "Corner's" werden die Drinks grün gefärbt, es gibt Gewinnspiele und auch die heiß begehrten Guinness-Hüte.

Bad Vöslau



Im "Hob i Raum" in Bad Vöslau spielt die keltische Folk-Rock-Band "Beilstein" auf.

Also dann, Sláinte!

(nit)