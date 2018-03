Hinweise gesucht: Trio stahl 66 teure Parfüms

Ein Parfüm nach dem anderen ließ ein junger Mann in einem Drogeriemarkt in Gerasdorf (Bez. Korneuburg) in seiner präparierten Einkaufstasche verschwinden. Weder Kunden noch Verkaufspersonal merkten etwas, denn um den Täter schwirrten zwei Komplizinnen, die ihn beim Stehlen vor Blicken schützten.

Der Coup am 27. Dezember dauerte mehrere Minuten, dann verschwand das Trio mit der Beute und rauschte mit einem Auto (ein Fahrer hatte auf die Drei gewartet) davon. 66 Fläschchen teures Parfüm ließen sie mitgehen. In einer Wiener Filiale sollen sie außerdem noch 13 weitere gestohlen haben. Der Schaden beträgt insgesamt 7.000 Euro.

Die Polizei fahndet nach den drei Täter und hofft auf einen entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung. Wer einen der Täter erkennt, möge sich bei der Polizeiinspektion Gerasdorf, unter Telefonnummer 059133-3224, melden.

Hier die genauen Täterbeschreibungen:

– Mann, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, Bekleidet mit einer violetten Kapuzensweater, dunkles Shirt und grauer Hose



– Frau, schlanke Statur, lange blonde Haare, Tattoo am Nacken, bekleidet mit einem schwarzen Pullover und dunkler Hose.



– Frau, schlanke Statur, lange Brünette haare, Bekleidet mit Jeanhose, heller Bluse und blauer Jacke





