Historische Kutsche auf willhaben zum Verkauf

Sammler und PS-Freunde aufgepasst! Ein besonderes Schmankerl findet sich derzeit auf der Internet-Verkaufsplattform willhaben.at. Eine historische Kutsche wird dort von einem Niederösterreicher angeboten.

Das schmucke Wägelchen steht in St. Christophen in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) und könnte schon bald um 3.000 Euro seinen Besitzer wechseln. Der restaurierte Zweispänner – zwei Pferdestärken sind also möglich – mit aufklappbarem Lederdach für nicht so sonnige Tage ist perfekt für einen entschleunigenden Wochenend-Trip, bei dem Zeit keine Rolle spielt.

(nit)