Hochwasser! Heer und Feuerwehr retten Volksfest

Ein Debakel versuchen gerade zahlreiche Feuerwehrkräfte sowie die Melker Pioniere in Wieselburg zu verhindern. Wie berichtet, ist man seitens der Florianis seit Donnerstagmittag am Messegelände am Werken – Sandsäcke müssen befüllt, Hochwasserschutz- und Sicherungsmaßnahmen getroffen werden.

Der Grund: Heute eröffnete die Wieselburger Messe mit großem Volksfest und Vergnügungspark. Und just heute, steigen die Wasserpegel, die Erlauf, die genau daneben verläuft, führt bereits leichtes Hochwasser.

Melker Pioniere präsentieren sich – gleich im Realeinsatz

"Das Bundesheer präsentiert sich bei der Wieselburger Messe. Kaum angekommen zeigten die Melker Pioniere mit dem Kranwagen im Realeinsatz ihr Können. Ein Pontonsteg wurde aus dem Wasser gehoben, während Soldaten und Feuerwehr gemeinsam mit Sandsäcken die Veranstaltung retteten", schrieb Pressesprecher des Heeres, Oberst Michael Bauer jetzt auf Twitter.

Die Wieselburger Messe zieht jährlich rund 150.000 Besucher an. Die Schwerpunkte heuer: Tierhaltung, Spezialitäten, Innenwirtschaft, Grünland, Forst und Energie und Berglandwirtschaft, 3D-Printer, Drohnen, Datenbrillen, 5D-Simulation, Virtual Reality, Augmented Reality, Schlosser-, Schmiede- und Glasarbeiten sowie Köstlichkeiten aus regionaler Produktion.

Im Rahmen der Messe wird auch ein Volksfest mit Zelten und Bieranstich veranstaltet, auch einen Vergnügungspark gibt es.

(nit)