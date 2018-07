Wiener Neustadt 30. Juli 2018 15:58; Akt: 30.07.2018 16:35 Print

Gasflasche in Schlosserei brannte, Cobra im Einsatz

Sirenengeheul kurz vor 16 Uhr in Wr. Neustadt: In einem Metalltechnik-Betrieb in der Gymelsdorfer Gasse brach Feuer aus.