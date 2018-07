Hohe "Gewinne": Betrüger nahm Frau 20.000 Euro ab

Mit falschen Gewinnzertifikaten, Werbefahrten und hohen Gewinnchancen köderte ein 50-Jähriger Senioren und zockte die betagten Opfer in Österreich und Deutschland knallhart ab.

Einer Niederösterreicherin versprach er gemeinsam mit einem Komplizen eine fantastische Gewinnchance: Für 20.000 Euro solle die Dame den doppelten Betrag erhalten. Die Seniorin tippelte zur Bank, holte das Sparbuch aus dem Schließfach und hob 20.000 Euro ab.

Dann holten die beiden Betrüger die Dame von zu Hause ab, wollten Sie zum Essen einladen. Der 50-Jährige fragte, wo die Toilette sei und weg waren die 20.000 Euro der Pensionistin.

Die Frau bemerkte den Diebstahl, rief ihren Sohn an, doch bis der Sohnemann von der Reha reagieren und den Cousin zur alten Frau schicken konnte, waren die Verbrecher längst über alle Berge.

Am Dienstag musste das Duo in Wr. Neustadt vor Gericht, nur der 50-Jährige erschien (weil in U-Haft). Das Urteil: 33 Monate Haft wegen zahlreicher Delikte (nicht rechtskräftig).

