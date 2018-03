Hohenau: 1 Jahr erfolglose Suche nach Arztnachfolger

Nach der bevorstehenden Pensionierung des Ärzteehepaares Dr. Elisabeth und Dr. Josef Strake per Ende des Monats besteht in der rund 2.700 Einwohner großen Gemeinde Hohenau im nördlichen Weinviertel akuter Handlungsbedarf.

Doch die Chancen auf eine rasche Lösung sind gering, Bürgermeister Robert Freitag (SP) informierte die Bevölkerung jetzt sogar mit einer Sonderausgabe der Gemeindezeitung "Rathaus aktuell" und erklärt darin penibel genau die Problematik und welche Energie man bereits in die Suche nach einem Ärztenachfolger gesteckt hat.

Bestrebungen seit bereits einem Jahr

"Schon im März 2017, also schon lange vor der offiziellen Einreichung ihres Pensionsantritts, hat mir das Ärzteehepaar Dr. Straka diesen dankenswerterweise angekündigt.

Meine Befürchtung, die freiwerdenden Planstellen könnten dem Sparstift zum Opfer fallen, veranlasste mich noch im März des Vorjahres, gemeinsam mit Vizebürgermeister Wolfgang Gaida, bei der NÖGKK in unserer Landeshauptstadt vorzusprechen", erklärt im Informationsblatt Freitag.

Die Gemeinde erhielt die schriftliche Zusage, dass auch über die Pensionierung des Ärzteehepaares Dr. Straka hinaus die zwei Planstellen für praktische Ärzte in Hohenau erhalten bleiben.

Keine einzige offizielle Bewerbung

Sofort wurde damit begonnen, aktiv nach Allgemeinmedizinern zu suchen – doch bis heute erfolglos.

"Nach tatsächlicher schriftlicher Kündigung des Ärzteehepaares Dr. Straka im November des Vorjahres läuft seither monatlich, also bereits zum fünften Mal, im Auftrag der Versicherungsträger NÖGKK, BVA, SVA und VAEB im Einvernehmen mit der Ärztekammer für Niederösterreich die Ausschreibung der beiden Vertragsarztstellen in Hohenau an der March per 1. April 2018. Alternativ dazu erfolgt auch die Ausschreibung einer originären Gruppenpraxis. Bisher leider ohne Erfolg, keine einzige offizielle Bewerbung ging bis dato bei der Ärztekammer ein", so der Bürgermeister.

Zwischenzeitlich habe es zwei Interessenten gegeben, doch auch diese überlegten es sich anders und sprangen ab.

Als Vorsorge wurde mit Ärzten in umliegenden Ortschaften Kontakt aufgenommen: Ärzte in Bernhardstal, Rabensburg, Drösing und Bullendorf sollen zumindest jetzt vorübergehend die medizinische Versorgung abdecken.

(wes)