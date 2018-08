Siebenschläfer-Familie wohnte hinter Kühlschrank

Die Besitzer eines Ferienhauses in Niederösterreich machten eine herzige Entdeckung! Während ihrer Abwesenheit hatte sich eine Siebenschläfer-Familie in der Küche hinter dem Kühlschrank eingenistet.

Die Mutter und ihre fünf Jungen wurden daraufhin von der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) gebracht.

"Glücklicherweise gelang die Bergung der gesamten Familie", erzählt Vier Pfoten-Expertin Brigitte Kopetzky. "Es ist wichtig, die fünf Jungen nicht von ihrer Mutter zu trennen." Derzeit bereiten die Pfleger in der EGS die putzigen sechs Kerlchen auf ihre Auswilderung in einem für sie geeigneten Lebensraum vor.

"Sehr schreckhaft"

Die Siebenschläfer-Babies sind circa vier Wochen alt und beginnen gerade, ihre Umgebung außerhalb des Nistkastens zu erkunden. "Sie fressen schon selbstständig und lieben besonders süße Beeren und Früchte. Allerdings sind sie auch sehr schreckhaft – Fotos von ihnen zu machen ist eine echte Herausforderung", so Kopetzky.

Im Herbst nehmen Siebenschläfer auch sehr gerne Nüsse und fettreiche Samen zu sich, um sich Winterspeck anzufuttern. Von ihrem lange dauernden Winterschlaf, den sie in Erdhöhlen verbringen, haben Siebenschläfer auch ihren Namen erhalten.

Tierische Poltergeister

Obwohl die Tiere so klein sind, fallen Siebenschläfer oft als große Poltergeister in menschlichen Behausungen auf, vor allem auf Dachböden. Sie richten dort zwar keinen großen Schaden an, können aber durch ihr munteres Toben in der Nacht so manchem den Schlaf rauben.

