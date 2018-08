Niederösterreich 23. August 2018 10:05; Akt: 23.08.2018 10:55 Print

Ehepaar bei Überfall fast angezündet: Täter in Haft

Erfolg für die Polizei in NÖ: Nach dem äußerst brutalen Überfall im August 2017 in Schwarzenbach (Wr. Neustadt) konnten Beamte in den letzten Monaten fünf Täter festnehmen.