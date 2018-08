Niederösterreich 26. August 2018 12:21; Akt: 26.08.2018 12:41 Print

Hornissennest in Garage: Einsatz mit Schutzanzug

Gefährliche Szenen am Samstagabend in Wagram (Tulln): Ein besorgte Bewohner alarmierte die Feuerwehr, weil es sich ein Hornissennest in der Garage gemütlich gemacht hatte.