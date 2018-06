Hühnerhalle in Vollbrand: 40.000 Küken tot

In einem Hühnerzuchtbetrieb in Schwarzau am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen ist knapp nach 14 Uhr ein Großbrand ausgebrochen – ein 800 Quadratmeter großer Stall steht in Flammen. Nach ersten Meldungen dürften 40.000 Küken in dem Feuer verendet sein.

14 Feuerwehren mit 160 Mitgliedern sind derzeit mit Großtanklöschfahrzeugen und mehreren Atemschutztrupps mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Zu diesem Zweck musste auch eine fast ein Kilometer lange Zubringerleitung von einem Löschteich zum Brandherd verlegt werden.

Die Löscharbeiten werden vermutlich noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Auf Grund der starken Rauchentwicklung musste auch die vorbei führende B54 für den Verkehr gesperrt werden. Verletzt wurde bis dato niemand.

(red)