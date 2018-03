Hund Wilson musste bei Eiseskälte im Freien leben

Bis Dienstagabend, 20 Uhr, musste Wilson im Garten ohne Unterschlupf leben! Der Vierbeiner wurde als Welpe 2013 angeschafft. Anfangs durfte er ins Haus in einem Ort im nördlichen Bezirk Gänserndorf, dann musste er im Garten leben und nach einigen Ausbrüchen (immer wieder eingefangen) soll er an eine kurze Kette an einen kleinen Holzverschlag gehängt worden sein.

Eine aufmerksame Tierfreundin meldete dies der Behörde, daraufhin wurde ein Stück Garten für den Basset Hound eingezäunt, mehr Aufmerksamkeit bekam er aber nicht.

Abnahme sofort angeordnet

Die Tierfreundin entdeckte am Dienstag, dass Wilson auch bei diesen Temperaturen nicht ins Haus geholt wurde und meldete es sofort bei der Behörde, die sofort die Abnahme anordnete.

"Zum Glück für Wilson hat sein Besitzer noch vor Ort einen Verzicht unterzeichnet! Wilson gehört nun uns und wir dürfen sofort ein Zuhause für ihn suchen", heißt es seitens des Tierheims Dechanthof in Mistelbach. Und weiter: "Bitte helft uns für Wilson ein Zuhause bei Rassefreunden zu finden! Er mag alle Menschen und auch Hunde. Katzen kennt Wilson bisher nicht."

Infos unter: www.tierheim-dechanthof.at, Anschrift: 2130 Mistelbach, Assisiweg 1

