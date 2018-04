Hund jagt Ente und landet in Bach: Rettungsaktion

Ohje! Beim Spaziergang mit ihrer Besitzerin durch Wiener Neudorf, entdeckte die neugierige Hündin "Luna" plötzlich eine Ente und begann – ganz in Hundemanier – dem davonfliegenden Tier hinterher zu sprinten.

Der Vogel flog in den Mödlingbach. Und Luna? Auch. Nämlich in hohem Bogen. "Wurscht", dachte sich die Hündin wohl, "...kann ja eh schwimmen".

Besitzerin rief Feuerwehr um Hilfe

Das Problem: An jener Stelle, an der Luna in den Bach gesprungen war, konnte man das Gewässer nicht so einfach verlassen, es ist von einer hohen Steinmauer umgeben. Auch das Frauli konnte die Hündin nicht aus dem Wasser locken.

Auftritt Feuerwehr Wiener Neudorf. Die alarmierten Florianis stiegen mit einer Steckleiter in das Bachbett hinab, lockten den Hund mit ein paar Tricks an, legten zwei breite Hebebänder um Lunas Bauch und brachten sie wieder in Sicherheit.

(nit)