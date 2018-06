Hund ließ Retter nicht zu bewusstlosem Frauchen

Dramatischer Einsatz für das Team des Samariterbundes in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) am Wochenende: Eine Frau (55) hatte in ihrer Wohnung einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten, lag reglos am Boden.

Die alarmierten Helfer des Samariterbundes schafften es rasch, über ein offenes Fenster im Erdgeschoß in das versperrte Apartment zu gelangen, um die Frau so schnell wie möglich zu versorgen. Zumindest war das der Plan ...

Doch der treueste Freund der Dame, ihr rund 40 Kilogramm schwerer, verängstigter Hund, machte den Rettern einen Strich durch die Rechnung, denn er wich nicht von Frauchens Seite und empfing das Samariterbund-Team mit fletschenden Zähnen.

Gerufene Tierärztin lockte Hund weg

Um die Patientin endlich versorgen zu können, mussten die Helfer also improvisieren. Sie riefen die Partnerin des zum Einsatz gerufenen Stützpunktleiters, eine Tierärztin, zu Hilfe, die es aufgrund ihrer Erfahrung mit Hunden schaffte, den aggressiven Vierbeiner zu beruhigen und von der Frau wegzulotsen.

In der Zwischenzeit war auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 9" eingetroffen. "Über eine Leiter wurde die stabilisierte Patientin schließlich durch das Fenster zum Fluggerät gebracht, von wo sie auf dem schnellsten Weg ins Klinikum Tulln geflogen wurde", berichtet das Samariterbund-Team.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(nit)