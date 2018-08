Hund schlich in Gasthaus und biss Frau (23) ins Bein

Eine simple Zigarette führte bei einer 23-Jährigen zu unmittelbaren Gesundheitsschäden: Die junge Frau verließ eben für eine Zigarette das Lokal in der Hainburger Straße in Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha), zog eine „Tschick“ vor der Türe durch und dann ging wieder ins Kaffeehaus.

First Responder





First Responder ("Erstversorger") sind Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst, die ehrenamtlich auch außerhalb ihrer Dienstzeit parallel zum Rettungsdienst alarmiert werden. First Responder sind Helfer vor Ort, die zu Hause alarmiert werden, wenn sie gegenüber dem Rettungsdienst einen Zeitvorsprung haben. Dadurch kann das sogenannte "therapiefreie Intervall" häufig stark verkürzt werden. (Quelle: Rotes Kreuz NÖ)

Dabei schlich sich auch ein Hund aus der Nachbarschaft ins Lokal und biss die 23-Jährige zwei Mal ins rechte Bein. Binnen Minuten war ein First Responder am Unglücksort, versorgte die Bisswunden der Frau. Die gute Nachricht: Allzu schwer waren die Verletzungen offenbar nicht. Denn: Die junge Frau verweigerte eine Fahrt ins Krankenhaus, ging nach der Wundversorgung auf eigenen Wunsch nach Hause.

Die Polizei nahm die Bissattacke auf und zeigte den Besitzer des Vierbeiners (Anm.: Hund hatte keinen Beißkorb und war auch nicht angeleint) an.

