Hund von Traktor erfasst: Bauer will OP nicht zahlen

Ganz traurig sitzt der süße "Anton" derzeit mit einem frisch operierten, zuvor gebrochenen Bein in der Tierklinik Anicura in Hollabrunn. Der Kleine war zuvor Hofhund in einem landwirtschaftlichen Betrieb, wurde in der Hektik der bäuerlichen Arbeit von einem Traktor erfasst und verletzt.

Umfrage Haben Sie Tiere? Ja, mehrere sogar.

Ja, ein Haustier habe ich.

Nein, das ist nichts für mich.

Nein, aber ich hätte gerne eines.

Ich weiß es nicht. / Dazu möchte ich mich nicht äußern.

Als die Besitzer mit dem vor Schmerzen wimmernden Rüden zum Tierarzt gingen war klar: Eine Operation ist notwendig. Doch die wollten die Landwirte nicht zahlen. Zweite Option: Einschläfern.

"Natürlich konnten wir Anton wegen eines einfachen Beinbruchs nicht einschläfern und ließen die Operation auf unsere Kosten durchführen", erzählt Tierarzt-Aspirant Michael Beer.

Die Besitzer gaben "Anton" also freiwillig ab.

Viele Veränderungen setzen Anton zu

"Anton ist momentan sehr depressiv. Der Arme kennt sich mit der Situation derzeit überhaupt nicht aus", so Beer.

Damit "Anton" wieder ein wenig zur Ruhe kommt – dem Kleinen setzt der Stress in ungewohnter Umgebung sichtlich zu – nimmt ein Helfer der Tierklinik den süßen Rüden jetzt mit nach Hause.

Ein Teil der Kosten für die notwendige Operation konnten bereits gedeckt werden, knapp 500 Euro sind allerdings noch offen. Michael Beer, der die Summe einstweilen vorgestreckt hat, hofft nun durch Spenden-Kleinbeträge, die restliche Summe noch zusammenzubekommen.

Sie wollen spenden?

Konto: Michael Beer

IBAN: AT93 2011 1805 2554 0800

BIC: GIBAATWXXX

(nit)