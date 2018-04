Hunger? Täter plünderten Snack-Automaten

Bares konnten sie zwar nicht ergattern, Hunger dürften die noch unbekannten Täter aber jetzt wohl länger keinen leiden müssen: Am Bahnhof in Stockerau (Bezirk Korneuburg) plünderten sie den prall aufgefüllten Lebensmittel-Automaten.

Komplett leergeräumt

Dabei waren die Einbrecher nicht zimperlich, nahmen alles mit, was sie in die Hände bekamen: Getränke, Wurstsemmeln, Sandwiches, Schokoriegel sowie andere Süßigkeiten und auch Kaugummis. Alles eben, was man in so einem Snack-Automaten eben findet. Naja, nicht ganz: Geld gab es keines zu erbeuten.

Die Polizei ermittelt, der Sachschaden ist hoch.

(nit)