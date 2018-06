Hurra! 179.000 nö. Schüler starten in die Ferien

Heute starten rund 179.000 Schüler aus Niederösterreich in die Sommerferien. Und das verdient, denn das Büffeln hat sich bei den meisten heuer so richtig ausgezahlt.

"Die 4. Klasse Volksschule haben heuer über 60 Prozent der insgesamt 14.820 Schülerinnen und Schüler mit der Note 'Sehr gut' oder 'Gut' beendet und haben somit AHS-Reife erreicht. In den Neuen Mittelschulen haben 43,5 Prozent und in den AHS sogar 49,6 Prozent mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abgeschlossen. Lediglich 1,12 Prozent in der NMS und 1,65 Prozent in der AHS müssen das Schuljahr wiederholen", bilanziert nö. Bildungsdirektor Johann Heuras zufrieden.

Maturaergebnisse über dem Durchschnitt

Auch mit den niederösterreichischen Zentralmatura-Ergebnissen zeigt man sich zufrieden: Vier jener zehn Schulen, die österreichweit am besten abgeschnitten haben, sind in NÖ. Bei der umstrittenen Mathe-Matura, bei der heuer zahlreiche Schüler durchgerasselt sind, gibt es in NÖ mehr Sehr gut und weniger Nicht Genügend als im Schnitt.

Was ändert sich im Herbst 2018

Für das neue Schuljahr wird beim Konzept der Neuen Mittelschulen so einiges umgekrempelt: Neben den NMS-Schwerpunkten Sport und Musik, wird es ab Herbst auch den Schwerpunkt „Naturwissenschaft und Technik“ geben. Der Grund: Die hohe Nachfrage.

„Ziel ist es, bei den Kindern das natürliche Interesse an den so genannten MINT-Fächern – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – zu wecken und zu fördern“, erklärt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Heuras ergänzt: „Zukunftsfit ist eine Schule nur dann, wenn sie Schüler ausbildet, die letztendlich auch am Arbeitsmarkt gebraucht werden.“ Als ersten Schritt soll es für jede Bildungsregion eine Pilotschule geben. Die Standorte ab Herbst: Zwettl, Lassee (Gänserndorf), Ybbsitz (Amstetten), St. Pölten und Wr. Neustadt.

(nit)