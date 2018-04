Hurra! 30 Grad in NÖ knapp vor 15 Uhr geknackt

Was für ein April! Nicht unbeständig und launisch, sondern großteils frühsommerlich. Der Sonntag: Blauer Himmel, Sonnenschein und erstmals über 30 Grad in NÖ.



Die aktuellen Werte

Umfrage 30 Grad im April - was sagen Sie dazu? Super, könnte noch heißer sein.

Ja ist recht schön.

Ist zwar nett, aber ich habe dabei Bedenken, vor einem Monat hatte es noch Minusgrade.

Viel zu heiß für April.

Tullnerfeld um 14.50 Uhr: 30,1 Grad

Klausen-Leopoldsdorf um 14.40 Uhr: 29,9 Grad

Langenlebarn um 14.40 Uhr: 29,6 Grad

Laut ubimet war der April in Österreich bis dato um 4,7 Grad gegenüber der Refernzperiode 1981-2010 zu warm. Stefan Dietz von ubimet: "Vermutlich wird der April in Gesamtösterreich mit plus 4,8 Grad abschließen. Einen solch genauen Zahlenwert auf Bundesland-Ebene gibt es nicht, jedoch beträgt die Abweichung an den Stationen in Niederösterreich im Schnitt +5 Grad. Wobei es im westlichen Donauraum eher in Richtung +6 Grad geht, an der March hingegen eher Richtung +4 Grad."

Der Wetterexperte hält es für möglich, dass die Temperaturen in den nächsten ein bis zwei Stunden nochmal in die Höhe gehen. Übrigens: In Wien hatte es auch schon am 21. April 30 Grad gehabt.

(Lie)