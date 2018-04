Igel in kritischem Zustand aus Pool gerettet

Ein ungewollter Badeausflug endete für einen Igel am Montag in Himberg (Bez. Bruck) beinahe fatal. Der kleine Kerl war in einen Pool geplumpst, die Besitzer bemerkten ihn aber zum Glück schnell. Dennoch war das Wildtier in einem sehr kritischen Zustand, als es herausgefischt wurde. Der Igel hatte bereits viel Wasser geschluckt.

Beim WTV in Vösendorf wurde der tapfere Stachelritter genau untersucht und medizinisch versorgt. Ihm wurden ein Mittel zur Entwässerung, Antibiotika sowie Entzündungshemmer verabreicht. Anschließend wurde der Igel für mehrere Stunden in einem Wärmekäfig untergebracht. Trotz dem raschen Fund und der intensiven Betreuung war nicht klar, ob der Igel überleben würde.

Am Dienstag konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Der Igel ist über den Berg und nun im Kleintierhaus des WTV untergebracht. Er erhält noch einige Tage Medikamente und wird dann vom Finder übernommen, der ihn selbst wieder auswildern wird.

