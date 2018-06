Hausleiten 23. Juni 2018 11:00; Akt: 18.06.2018 16:12 Print

Igelbabys gerettet und mit Fläschchen aufgezogen

Zwei kleine Igelbabys wurden umherirrend in einem Garten in Hausleiten gefunden, sie werden jetzt in der Greifvogelstation Haringsee aufgezogen.