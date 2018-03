Im Spital: Frau (86) wurde Handtasche gestohlen

Eine 86-Jährige musste auf die Augenabteilung des Landeskrankenhauses in Wr. Neustadt. In einem günstigen Moment schlug ein Langfinger zu und schnappte die Handtasche der Patientin. In der Handtasche waren neben Geldbörsel auch die Dokumente der Dame.

Die bedauernswerte Seniorin konnte nur noch Anzeige bei der Neustädter Polizei erstatten, die Ermittlungen der Exekutive sind im Laufen.

(Lie)