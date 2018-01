In Eiseskälte ausgesetzt: Welpen wieder wohlauf

Kurz vor Weihnachten wurden sechs Hundebabys in Waidhofen an der Ybbs herzlos bei Minusgraden in einer Schuhschachtel ausgesetzt. Laut wimmernd wurden die Kleinen gerade noch rechtzeitig zufällig gefunden – "Heute" berichtete.

Völlig abgemagert wurden die Welpen beim Tierschutzverein Ybbstal aufgenommen. Zwei der sechs waren zunächst noch nicht über den Berg. Den Tierschützern gelang es aber mit Hilfe von vielen Spenden alle sechs zu retten und wieder aufzupäppeln.

"Wir möchten uns bedanken, für all die Futterspenden, Geldspenden und Sachspenden die bei uns eingetroffen sind. Nie hätten wir mit soviel Unterstützung gerechnet. Danke, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird", schreibt der Verein auf Facebook. Für die sechs kleinen Weihnachtswunder gibt es schon zahlreiche Interessenten.

(min)