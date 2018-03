In Fitnesscenter: Mann braucht vor Schmerz Notarzt

„Sport ist Mord“? Möglicherweise, jedenfalls bekam ein 30-jähriger in einem Fitness-Center in der Shopping City Süd zu spüren, wie schmerzhaft ein Training sein kann, wenn es nicht so endet wie geplant.

Der Sportler hatte sich die Schulter ausgerenkt. Dabei litt der junge Mann unter so heftigen Schmerzen, dass neben einem Rotkreuz-Rettungsteam sogar der Notarzt aus Baden anrücken musste, um eine „Schmerztherapie“ einzuleiten.

Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Badener Spital gebracht.

(nit)