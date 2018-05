In Hort: Statt Pädagogen passt Putzfrau auf Kids auf

Durch Zufall brachte ein zunächst besorgter, dann zorniger Vater den Fall in der Daniel Gran-Volksschule ins Rollen: „Seit Jänner hat die Frau vom Schulwart, eine Reinigungskraft, Aufgaben von Hortpädagogen übernommen. In der Früh- (Anm.: zwischen 7.15-7.45 Uhr) und teils in der Nachmittagsbetreuung.“

Umfrage Reinigungskraft übernimmt Frühausicht und Aufsicht beim Mittagessen - OK oder nicht? Unfassbar. Eigentlich ein Skandal.

Finde ich nicht in Ordnung.

Naja, ganz OK ist es nicht, aber wenn Personalnot herrscht - warum nicht?

Ich finde es OK, wenn sie mit Kindern umgehen kann.

"Fatales Zeichen"

Der Grund: Mit 2017 war eine Pädagogin in Pension gegangen, wurde nicht nachbesetzt, andere Pädagogen wurden nicht aufgestockt. Für den nö. Bildungssprecher der Grünen, Georg Ecker, ein fatales Zeichen: „Politisch und persönlich ganz schlecht. Es kann und darf nicht sein, dass Leute ohne entsprechende Ausbildung die Kinder betreuen. Die Ausbildung dauert nicht umsonst fünf bis sechs Jahre, mit vorhandener Matura immerhin noch drei Jahre. Die Eltern vertrauen der Schule. In einer Autowerkstatt erwarte ich auch ausgebildete Kfz-Mechaniker. Und bitte wir reden hier von Kindern, nicht von Autos. Und klar, die Reinigungskraft lässt dann im Zweifelsfall, die Kinder lieber still sitzen, da geht es ja auch um Haftungsfragen."

Der Grün-Politiker stellte eine Anfrage ans Land NÖ (15 Fragen - zwei Antworten kamen zurück), will das Land NÖ in die Pflicht nehmen. Denn: Die Eltern zahlen zwischen 50 und 100 € im Monat. „Ähnliches in Radlberg (St. Pölten), dort ist eine Kindergartenhelferin Leiterin der Nachmittagsbetreuung“, so Ecker.

Übrigens: Bis 2015 hatte es sechs Horte in St. Pölten gegeben, dann führte das Land die schulische Nachmittagsbetreuung ein, die Horte machten zu.

