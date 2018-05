Verbrennungen: Bub (1) am Muttertag im Spital

Drama im Haushalt am Sonntagvormittag: Ein Kleinkind verbrannte sich in der Küche heftig die Finger. Die Eltern wählten den Notruf. Ein Rettungsteam sowie der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 9 aus Wien waren binnen Minuten am Unglücksort in Ebreichsdorf (Bezirk Baden).

Der kleine Bub wurde vom Medizinerteam erstversorgt und anschließend ins Wiener SMZ Ost Krankenhaus geflogen. Die Verletzungen an der Hand sind recht schwer, aber keinesfalls lebensgefährlich.

(Lie)