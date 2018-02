In Tasche am Bahnhof gefunden: Joshi sucht Heim

Der kleine Yorkshire Terrier "Joshi" war zu Silvester herrenlos in einer Tasche am Bahnhof aufgefunden worden. Da war der Kleine gerade mal vier Wochen alt.

Das Tierheim Dechanthof in Mistelbach nahm sich dem Kleinen an, "Joshi" wurde von Pflegerin Denise über mehrere Wochen liebevoll aufgezogen. Jetzt ist er bereit, zu einer neue Familie zu ziehen.

Das Tierheim Dechathof ist auf der Suche nach einer Familie mit vorhandenem Kleinhund. Da "Joshi" einige Wochen als "Einzelkind" aufgewachsen ist, habe er viel Aufholbedarf in Sachen Hundesprache. "Daher sollte der vorhandene Hund sehr sozial sein, und Joshi auch Grenzen setzen können. Joshi ist mehrfach entwurmt und 1 Mal geimpft - seine Übernahmegebühr beträgt 450 Euro", heißt es seitens des Tierheims.

Im Idealfall sollte "Joshi" in den nächsten Tagen in sein neues Zuhause ziehen können, längere Reservierungen seien nicht möglich. Ernst gemeinte Zuschriften bitte nur per Email an

info@tierheim-dechanthof.at

Das Tierheim Dechanthof am Assisiweg 1 in Mistelbach freut sich auf Zuschriften und ein tolles Zuhause für "Joshi"!

(red)