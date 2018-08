43-Jähriger am Airport mit 42.104 Tabletten erwischt

Tramadol ist ein Opioid, das in Indien legal verwendet werden kann, in Österreich wird das Schmerzmittel als Suchtgift eingestuft. Die Einfuhr ist verboten. Das will ein 43-Jähriger aus Indien nicht gewusst haben, wurde am Flughafen in Schwechat mit rekordverdächtigen 42.104 Stück Tabletten erwischt.

Vor Gericht in Korneuburg gab der Inder an, er betreibe in Indien eine Firma, die diese Tabletten vertreibe und habe auch in Österreich einen Markt aufbauen wollen. Der Richter wollte daraufhin wissen: "Glauben Sie nicht, dass man sich eingehend über die gesetzliche Lage in dem Land informieren sollte, in dem man einen Markt aufbauen will?". Der Angeklagte darauf: "Das war möglicherweise ein Fehler, dass ich das unterlassen habe."

Die Richter verdonnerte den Inder zu zwei Jahren teilbedingter Haft. Acht Monate davon sind unbedingt. Angeklagter und Staatsanwaltschaft akzeptierten das Urteil, dieses ist damit rechtskräftig.



(min)