Integration: 190.000 Euro für Deutschkurse in NÖ

Während Landesrat Gottfried Waldhäusl (FP) alle Hebel in Bewegung setzt, um gegen Asylwerber mit negativem Bescheid vorzugehen, will er jetzt auch Maßnahmen für jene Menschen setzen, die sich aufgrund ihres positiven Asylbescheides in Niederösterreich aufhalten dürfen.

"Integrationsförderung mit Hausverstand" nennt er seine aktuelle Initiative, mit welcher Helfer im Asylbereich unterstützt werden sollen. Im Zentrum steht dabei das Erlernen der deutschen Sprache. "Wer diese nicht beherrscht, kann sich mit unseren Landsleuten nicht oder nur unzureichend verständigen und Probleme sind vorprogrammiert. Sowohl im oft angepeilten Berufsleben als auch im räumlichen und im gesellschaftlichen Zusammenleben", so Waldhäusl.

Während in den Pflichtschulen eigene Förderklassen umgesetzt werden, will Waldhäusl vor allem auch den Spracherwerb der Erwachsenen fördern. Einerseits wird deshalb die "Deutschkurse - Mentor GmbH" mit 130.000 Euro gefördert und andererseits das Projekt "Hilfe für Helfende - Blickpunkt Deutsch" des NÖ Hilfswerks mit 60.000 Euro.

(min)