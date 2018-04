Yachthafen Tulln: 2 Zillen und 5 Bootsmotoren weg

Bootsmotoren und zwei Motorzillen im Wert von 35.000 Euro wurden am Wochenende in Tulln an der Donau gestohlen: Unbekannte Kriminelle hatten die Teile vermutlich mit einem Lkw oder Anhänger abtransportiert. Die Besitzer der Zillen bzw. Außenbordmotoren konnten nur noch Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Ermittlungen der Exekutive sind im Laufen.

Nicht der erste Fall

Erst bei der Bootsmesse in Tulln Anfang März hatten unbekannte Täter Außenbordmotoren gestohlen ("Heute" berichtete).

(Lie)