Vogel-Sniper schoss auf acht Nester: Nebelkrähe tot

Ein Spaziergänger konnte in den Weingärten und Windschutzgürteln nördlich von Fels am Wagram (Bezirk Tulln) beobachten, wie ein unbekannter Mann Nester, vor allem von Krähenvögeln, mit einer Schrotflinte beschoss. Auch zwei Elsternnester nahm er ins Visier.

Da die Elster ab Mitte März geschont ist und das Zerstören von Nestern generell durch das Jagdgesetz untersagt ist, verständigte der 58-Jährige die Vogelschutz-Organisation "BirdLife". "Auch bei der Polizei wurde Anzeige erstattet, die Ermittlungen laufen", so der Zeuge zu "Heute". Er vermutet einen Jäger mit Schrotflinte hinter der Tat.

Mindestens acht beschossene Nester

Die Experten von "BirdLife" konnten dank der genauen Beschreibung des Spaziergängers mindestens acht Nester finden, die mit Schrot beschossen worden waren, darunter sogar eines des geschützten Mäusebussards.

Unter einem Krähennest entdeckten die Vogelkundler eine abgeschossene Nebelkrähe – diese wird am Forschungsinstitut für Wildtierkunde in Wien untersucht. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

(wes, lie)