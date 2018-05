Jazz Gitti & ihr Manager: 2019 wird geheiratet

14 Jahre lang waren Jazz Gitti (71) und ihr Manager Roman Bogner (46) zusammen, dann kam die Beziehungspause. Ende letzten Jahres gab es das große Liebes-Comeback – "Heute" berichtete – nun werden Nägel mit Köpfen gemacht!

Das Promi-Pärchen, das in einem gemeinsamen Haus in Leobendorf bei Korneuburg wohnt, soll schon nächstes Jahr den Bund der Ehe schließen.

"Ich liebe ihn, er ist mein Held"

"Ich hab' ihn gefragt: 'Heirat' ma?'", lacht die Sängerin, die sich mit ihrem Zukünftigen aber noch nicht über die Formalitäten einig ist. "Wenn ich noch einmal heirate, will ich ein richtiges Riesenfest, der Roman aber will, dass nur wir zwei allein sind", so die 71-Jährige.

Weiters streut sie ihrem Lebensgefährten Rosen: "Ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich liebe ihn, er ist mein Held."

(nit)