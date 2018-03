Niederösterreich 17. März 2018 07:38; Akt: 16.03.2018 13:05 Print

Jede Menge Neuschnee, minus 15 Grad am Hochkar

Brrr! Am Wochenende wird es wieder saukalt in Niederösterreich. Am Sonntag wird Dauerfrost prognostiziert, die Temperaturen steigen nicht über minus 2 Grad.