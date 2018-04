Joint in Berufsschule: Nun spricht Vater des Schülers

"Er hat einen Blödsinn gemacht", so der Vater des Lehrlings, der an der Berufsschule Waldegg (Wr. Neustadt-Land) mit Drogen erwischt wurde. Der Schüler soll aber laut den Ermittlungen nur selbst Cannabis konsumiert haben, und nicht wie vorerst angenommen dieses auch verkauft haben – "Heute" berichtete.

Umfrage Sind Sie für die Legalisierung von Marihuana? Ja, ich bin dafür.

Ja, aber nur für Schwerkranke.

Nein, das ist viel zu gefährlich.

Eine Verwaltungs-Assistentin der Landespolizeidirektion NÖ war ebenfalls zu der Zeit an der Schule. Sie berichtete von dem süßlichen Geruch, der sich am Schulhof ausbreitete. Ein Lehrer wurde darauf aufmerksam und so wurde der Schüler ertappt.

Vater böse auf Bub

"Ich bin selbst sehr sauer auf meinen Buben, aber Dealer ist er keiner", so der Vater über seinen Sohn. Der Joint-Versuch blieb nicht ohne Folgen: dem Gastro-Lehrling wurde schlecht und er musste ärztlich versorgt werden. Eine Anzeige erwartet ihn auch. Und: Die Lehrer müssen nun genau kontrollieren in der Berufsschule.

