Perchtoldsdorf 06. Juni 2018 19:20; Akt: 06.06.2018 19:20 Print

Jugendliche vor Absturz im steilen Gelände gerettet

Rettungsaktion am Mittwochabend bei Perchtoldsdorf am Parapluiberg: Sechs Teenager waren in Not, einer musste ins Spital gebracht werden.