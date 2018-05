Jugendlicher von Badner Bahn erfasst und verletzt

Heftiger Unfall am Montag kurz vor 8 Uhr am Bahnhof in Wr. Neudorf (Bez. Mödling): Ein Jugendlicher wurde in der Haltestelle von einer Garnitur der Badner Bahn erfasst, blieb verletzt liegen.

Entgegen erster Vermutungen wurde der junge Mann nicht unter dem Zug eingeklemmt, andere Fahrgäste versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte am Bahnsteig. Dann übernahm der Notarzt die weitere Betreuung.

Nachdem die Feuerwehr den Jugendlichen nicht wie befürchtet vom Zug befreien musste, errichtete sie einen Sichtschutz, um den Verletzten vor den neugierigen Blicken Schaulustiger zu abzuschotten, bis der Notarzt ihn ins Spital abtransportieren konnte.

Wie es zu dem Unfall kam und wie schwer der Bursche verletzt ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt, weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.

(min)