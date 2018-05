Juhu! Wochenende meist sonnig bei bis zu 26 Grad

Leute, packt die Sonnenbrille aus – herrliches Outdoor-Wetter kommt auf uns zu!

Der Samstag wird großteils sehr sonnig. Die Gefahr für Gewitter oder Regenschauer hält sich in Grenzen, nur im Bergland an der Grenze zur Steiermark ist sie leicht erhöht. Der Wind weht mäßig bis lebhaft im Osten. Die Frühtemperaturen liegen bei zehn bis 16 Grad, Maximum am Tag: 22 bis 26 Grad.

Sonntag meist sonnig

Und auch der Sonntag steht dem Samstag um nichts nach, denn: Bis auf ein paar dünne Wolken in höheren Schichten und einigen Quellwolken über den Bergen scheint meist die Sonne. Frühtemperaturen neun bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 26 Grad.

(nit)