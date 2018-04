Kremserin pflegt ein Jahr lang Frauen in Palästina

Dem Evangelium zufolge soll der auferstandene Christus sich dort seinen Jüngern gezeigt haben, Verena Haselmann durfte heuer an diesem Ort Ostern feiern: Beit Emmaus. Die junge Gföhlerin kümmert sich hier freiwillig, in einem Projekt der Salvatorianerinnen, für ein Jahr um pflegebedürftige Frauen - ganz gleich welcher Religion sie angehören. In diesem Jahr sorgte sie zum Osterfest für reichlich gute Stimmung im Heiligen Land.

„Für mich bedeutet die Auferstehungsbotschaft, hier in Beit Emmaus, alles was allTÄGLICH gelebt wird. Die Liebe die allen Menschen geschenkt wird. Es bedeutet für mich, sich auf die Liebe zu besinnen und sie auch dankbar anzunehmen und so der Gleichgültigkeit, Wüstenzeiten von heute, im Handeln, entgegenzusteuern. In der Begegnung und in der Hingabe an den Nächsten. Das ist für mich Emmaus", verkündete die Mitarbeiterin vom Jugendhaus Stift Göttweig überglücklich.

(Ros)