Junge Schwechaterin in Wien vergewaltigt

Ein Wochenend-Ausflug nach Wien endete für eine junge Schwechaterin im Krankenhaus. Die junge Frau soll von einem unbekannten Mann in Wien-Favoriten vergewaltigt worden sein.

Die 17-Jährige hatte einen ausgedehnten Trip in die Bundeshauptstadt unternommen, dabei auch mit fremden Männern gefeiert. Die letzte Männerbekanntschaft soll dann über die Schwechaterin in Favoriten hergefallen sein.

Polizei ermittelt

Das Opfer wurde im Spital untersucht und es wurde Anzeige erstattet. Die Frau gab an, sich an wenig erinnern zu können. Eben nur, dass der mutmaßliche Täter ein dunkler Typ gewesen sei. Ein Beamter dazu: „Die Frau hatte Cannabis konsumiert, kann sich an nicht viel erinnern. Die Anzeige wegen Vergewaltigung liegt vor, daher ermitteln wir."

(Lie)