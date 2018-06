Tödlicher Unfall: Trauer um Junglehrerin (25)

Ein Pkw-Frontalzusammenstoß forderte wie berichtet Montagfrüh ein Todesopfer, die 25-jährige Katharina K. aus Wien kam dabei ums Leben. Ein Mann (38) aus dem Bezirk Hollabrunn erlitt bei der Kollision in Zwingendorf bei Großharras (Bezirk Mistelbach) schwere Verletzungen – er wurde mit dem Christophorus 2 ins UKH Wien-Meidling geflogen.

Der Schock bei Angehörigen, Kollegen und Schülern sitzt tief. "Sie war an beiden unter meiner Leitung stehenden Mittelschulen Haugsdorf und Hadres tätig. Wir haben Katharina als Junglehrerin letzten Herbst kennengelernt und als engagierte Pädagogin sehr geschätzt. Am Weg zur Schule ist ihr leider dieser tragische Unfall passiert", so Direktorin Monika Müller.

Im Schulaushang heißt es im Namen der Schulleiterin, den Kollegen sowie den Schülern: "Tief bewegt und mit traurigem Herzen müssen wir Abschied nehmen. Wir werden deine Lebensfreude, deine hilfsbereite, freundschaftliche Art und dein stilles Lächeln sehr vermissen."

Der folgenschwere Unfall hatte sich auf der B45 ereignet. Der 38-Jährige war mit seinem Auto in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit dem Wagen der Junglehrerin zusammengekracht. Beide Lenker mussten aus den Wracks geschnitten werden, für Katharina K. kam jede Hilfe zu spät – sie starb noch am Unfallort. Der 38-Jährige wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma und inneren Verletzungen mit dem Notarztheli ins Spital geflogen.

