Es ist so kalt, dass Donau-Schwäne festfrieren

"Tier im Wasser", lautete die Alarmierung am Sonntagvormittag für die Freiwillige Feuerwehr in Mautern (Bez. Krems) – es handelte sich um einen Schwan in der Donau. An sich nichts Ungewöhnliches, nur dürfte das Tier nicht so ganz freiwillig im eisigen Wasser gewesen sein.

Rund um den Vogel war das Wasser komplett zugefroren, der Schwan war offenbar festgefroren. "Ob er tatsächlich festgefroren war, können wir nicht sagen. Aber bewegt hat er sich erst, als wir das Eis rundherum aufgebrochen haben", berichtet einer der Florianis.

Die Feuerwehr hatte, um das Tier zu befreien, von einem Boot aus mit Stöcken, das Eis zerschlagen. Der Schwan schwamm nach getaner Arbeit dann sofort davon.

